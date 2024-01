Lindlohr: Auf ein frohes und friedliches Jahr 2024

Foto: Lena Lux

Liebe Esslingerinnen, liebe Esslinger,

ein krisenhaftes Jahr liegt hinter uns. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert weiter an. Und nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ist Krieg in Gaza und darüber hinaus scheint. Friedlicher war die Welt früher aus meiner Sicht jedoch nicht, sondern die Krisen real oder nur gefühlt weiter von uns entfernt. Wir sind involvierter und müssen entscheiden, wo wir stehen. Mir ist wichtig, aktiv der Bedrohung jüdischen Lebens bei und in Esslingen, in Baden-Württemberg und weltweit entgegenzutreten.

Die Baukrise beschäftigt mich als Ihre Abgeordnete wie auch als Staatssekretärin im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen. Es ist wichtig, dass wir den sozial gebundenen Wohnungsbau im neuen Jahr mit über einer halben Milliarden Euro landesweit unterstützen können. Und dass die Stadt Esslingen passend dazu das bezahlbare Wohnen bei uns voranbringen will – das ist so wichtig für den Zusammenhalt und die Chancengerechtigkeit, gerade für Familien mit weniger Einkommen.

Die Transformation unserer Industrie geht rasend schnell voran. Gut ist, dass Esslingen dank des Engagement des Landes und der Region ganz früh in ein Wasserstoffnetz eingebunden wird, damit Klimaschutz und Arbeitsplätze bei uns zusammen gehen. Ich bin überzeugt, dass wir mittelfristig gut (netto) klimaneutral leben können und viele Chancen darin stecken. Dafür arbeite ich mit Zuversicht.

Ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes, feines, gesundes neues Jahr 2024 für Sie und alle Ihre Lieben.

Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen und darauf, dass wir gemeinsam und mit Zuversicht unsere schöne Stadt und mehr zum Guten gestalten.

Ihre

Andrea Lindlohr MdL