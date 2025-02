Lichtermeer für Demokratie und Menschenrechte!

Foto:

Am Freitag, 14.02., ab 16:30, versammeln wir uns, vereint mit vielen weiteren Inititativen, auf dem Rathausplatz Esslingen unter dem Motto: ZUSAMMEN FÜR DIE DEMOKRATIE! Und als ein sichtbares Zeichen – VON möglichst vielen, und AN alle – wird es dort ein beeindruckendes “Lichtermeer für Demokratie und Menschrenrechte” geben!

Warum beteiligt sich auch ein Umweltverband wie der BUND an dieser Aktion? Nun, in § 2 unserer Satzung wird der Schutz der Lebensgrundlagen als eines d. Hauptziele unseres Verbandes benannt. Damit stehen wir in gutem Einklang mit d. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 20a: “Der Staat schützt auch in Verantwortung für d. künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen …”.

Das Bundesverfassungsgericht hat das in einem wegweisenden Urteil am 24. März 2021 konkretisiert: “Der … Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit d. natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen u. sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten.”

Das heißt – in Alltagssprache übersetzt: Auch unsere Kinder u. Enkel sollen noch Aussicht auf ein einigermaßen gutes Leben haben können!

Damit dieses Ziel erreichbar bleibt, braucht es allerdings zwei ganz wesentliche Voraussetzungen: Rechtsstaatlichkeit – und eine demokratische Gesellschaftsordnung!

Leider wird aber beides inzwischen komplett in Frage gestellt – zuliebe der Geschäftsinteressen bestimmter Milliardäre, und infolge der von populistischen Medien und Politikern erzeugten “Volks”-Stimmungen.

Dagegen wollen wir, mit Ihnen, ein Zeichen setzen beim “Lichtermeer”!