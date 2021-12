Lichterlabyrinth in der Franziskanerkirche

Im Dunkeln aufbrechen, vom Licht begleitet sein, sicher ankommen. Die Erfahrung, das Lichterlabyrinth aus über 300 Teelichtern und Zweigen in der Franziskanerkirche zu begehen oder wenigstens zu betrachten, gehört für viele zum Advent in Esslingen dazu. Auch am Samstag vor dem dritten Advent öffnet die hinter dem Blarer-Platz versteckte Franziskanerkirche in der Franziskanergasse 4 ihre Türen und von 16-20 Uhr brennen die Lichter im Labyrinth und betonen die sowieso einzigartige Atmosphäre des hochgotischen Chorraumes. Um 17 Uhr erklingt adventliche Musik. Wenn Sie uns besuchen, brauchen Sie bitte einen 2G-Nachweis. Der Eintritt ist frei, für eine Spende sind wir dankbar. Änderungen oder eine Reduzierung der Öffnungszeiten können derzeit immer vorkommen und sind dann auf der Homepage www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster bzw. vor Ort angezeigt.