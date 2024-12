Lichterlabyrinth in der Franziskanerkirche

Foto: Sabine Jäger

Der Advent hat begonnen. Wieder sind unsere Häuser und Wege geschmückt. Wo führen sie hin? Wie begehen wir sie? Das Kloster für die Stadt hilft dazu, dass wir nicht nur nach außen gehen, sondern auch nach innen. In uns gibt es eine Mitte, die nicht leer ist. Dort ist Gott. Dort ist Freiheit. Kräfte, die uns zur Liebe führen.

An allen vier Adventssamstagen liegt in der hohen, leeren Franziskanerkirche ein begehbares Labyrinth aus 300 Kerzen und Zweigen. Die Teelichter sind an jedem Samstag von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr angezündet und tauchen den Raum in eine einzigartige, berührende Atmosphäre.

Um 17 Uhr (bis 17:25 Uhr) gibt es Musik im Labyrinth. Am 7. Dezember ist der Chor VoicES aus Sulzgries zu Gast.

Die Kirche ist unbeheizt und nicht bestuhlt. Aber unüberbietbar und großartig. Und der Eintritt ist frei.