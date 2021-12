Lichterlabyrinth in der Franziskanerkirche

Wer das Lichterlabyrinth aus über 300 Teelichtern und Zweigen in der Franziskanerkirche begeht, kommt in der Mitte an. Und findet dort einen Text. Darin heißt es: „Du darfst dich freuen / über den vollkommenen Bau der Rose / darfst dich im grünen Labyrinth / verlieren und wiederfinden / in klarer Gestalt.“ Ein schönes Versprechen ist das. Sich wiederfinden in klarer Gestalt: sich geliebt, gemeint und in Übereinstimmung mit sich selbst wiederzufinden. Aufbrechen zu dieser Erkenntnis, zu dieser Erfahrung, dazu lädt das Lichterlabyrinth mit dem Schwerpunktthema „aufbrechen“ im Advent ein. Alle „Mitte“-Texte sind inzwischen auf der Homepage www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster zu finden – für den Fall, dass Sie dieses Mal nicht kommen können und trotzdem zur Mitte aufbrechen möchten.

Von 16-20 Uhr brennen am Samstag, 18. Dezember, vor derm vierten Advent, noch einmal in der hinter dem Blarer-Platz versteckten Franziskanerkirche in der Franziskanergasse 4 die Lichter. Um 17 Uhr erklingt adventliche Musik. Um 19.30 Uhr wird das diesjährige Lichterlabyrinth mit einem gregorianisch gesungenen Abendgebet (nur der Vorsänger darf singen) beschlossen. Wenn Sie uns besuchen, brauchen Sie bitte einen 2G-Nachweis. Der Eintritt ist frei, für eine Spende sind wir dankbar. Änderungen oder eine Reduzierung der Öffnungszeiten können derzeit immer vorkommen und sind dann auf der Homepage www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster bzw. vor Ort angezeigt.