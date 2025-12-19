Lichterlabyrinth in der Franziskanerkirche

Foto: Sabine Jäger

Hoher Advent – so heißt die Zeit ab dem 16. Dezember. Wie gut tut es, in diesen Tagen in die von 9-18 Uhr geöffnete Franziskanerkirche zu gehen und in der Stille anzukommen. Auf dem Boden der leeren Kirche liegt ein Labyrinth aus 300 Kerzen und Zweigen. Wer es begeht, kommt in der Mitte an. Dort sind Texte zum Thema “Mut” zu finden.

Am Samstag, den 20. Dezember, vor dem 4. Advent, werden die Lichter des Labyrinths wieder von 16 bis 19:30 Uhr angezündet sein. Es ensteht eine wunderbare Atmosphäre, die – trotz der äußeren Kälte in der unbeheizbaren Kirche – die Seele erwärmt.

Um 17 Uhr (bis 17:25 Uhr) ist das Vokalquintett Hanna Schüssler mit adventlichen und weihnachtlichen Liedern zu hören. Ein gregorianisch gesungenes Gebet (Wolfgang Kutter) um 18:45 Uhr spannt den Bogen über die Jahrhunderte, beschließt das Lichterlabyrinth und führt weiter in die kommende heilige Zeit.

Der Eintritt ist zu allen Angeboten frei. Franziskanerkirche Esslingen, Franziskanergasse 4.