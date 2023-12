Lichterlabyrinth im Hohen Advent

Foto: Martin Kerner

Stille. Ein hoher Raum. 300 Kerzen und Zweige bilden auf dem Boden ein begehbares Labyrinth. Wer in der Mitte ankommt, findet Texte mit einer Einladung zum Frieden. An allen vier Adventssamstagen sind von 16 – 19.30 Uhr die Teelichter des Labyrinths in der Franziskanerkirche Esslingen, Franziskanergasse 4, angezündet. Am kommenden Samstag, den 16.12. wird um 17 Uhr ein musikalischer Akzent mit Mitgliedern des Chors Chorazon erklingen: Lieder aus Taizé, auch zum Mitsingen geeignet, vertiefen den Übergang in den “Hohen” Advent. So werden in den Klöstern die Tage ab dem 17. Dezember genannt, in denen, wie vor einer Geburt, die Spannung, Vorfreude, Erwartung und Hoffnung zunehmen.