Licht und Schatten im Münster St. Paul

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit M. Vetter

Nach neuer Lautsprecher-Anlage und neuen Plakatwand-Stelen wurde nun das nächste Bauprojekt angegangen: St. Paul wird fit gemacht für die Zukunft. Gerade wird die Beleuchtung im Altarraum, auf der Empore und im Windfang erneuert. Moderne LED-Leuchtmittel hilft zukünftig Energie einzusparen und trotzdem helle Kirchenräume zu bekommen für Liturgie und das Lesen der Texte, für Kirchenchor und Konzerte. Da die Leuchten in großer Höhe sind, musste zunächst ein Gerüst im Altarraum aufgebaut werden. Nur so war ein sicheres Montieren der Schienen für die Leuchten möglich und auch das Einstellen der Leuchten für die richtige Ausleuchtung war so deutlich einfacher. Kniffliger war da schon die Aufgabe die beiden Schatten des Kreuzes im Altarraum gleichmäßig auf die Wand zu projizieren. So entsteht für den/die Betrachter:in die Silhouette der 3 Kreuze von Golgota. Ein herzliches Dankeschön an Elektriker Hans Rapp mit seinem Mitarbeiter und unseren Mesner Christoph Gründken für ganz viel Geduld und Engagement – aber auch der Fa. Ligeba Gerüstbau für Auf- und Abbau des Gerüstes, sowie Anpassung für die Einstellung der Leuchten.