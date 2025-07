Letztes Mal im Kolonialwarenladen

Foto: M.Hartmann

Am kommenden Wochenende besteht noch einmal die Möglichkeit die interessante Ausstellung, in der sich 18 Künstlerinnen und Künstlern mit den Themen Kolonialismus, Konsum und der Geschichte des örtlichen Kolonialwarenladens auseinandersetzen, zu besichtigen. Dabei werden unterschiedliche inhaltliche Ansätze und Artefakte in einer spannenden Präsentation gezeigt. Die Ausstellung findet am selben Ort statt, an dem von 1923 bis 1990 der sogenannte “Neue Laden” war. Der eine nimmt spöttisch das Reisen in die Ferne unter die Lupe, andere untersuchen in ihren Werken ferne Genüsse oder die soziale Funktion des Dorfladens.Die Tür des Dettinger Galerie Diez in der Kirchheimerstrasse 85 ist am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die nächste Ausstellung des Vereins wird der Auftakt der neuen Ausstellungsserie Rochade sein. Aus Ateliers werden Galerien auf Zeit in Esslingen. Da der aHBKE keine eigenen Räume hat, stellen die Mitglieder ihre Werkstätten zur Verfügung. So werden im Rahmen des Kulturtages am Wochenende 13.Septmber unterschiedliche Porträts der VereinsKünstler in der Sulzgrieser Steige 20 gezeigt.