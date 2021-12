Letzten Sonntag keine Landesliga für Esslingen

Auch am vergangenen Sonntag, dem 4. Spieltag der Landesliga, an dem die 1. Mannschaft des Dicken Turms die Schachfreunde Hohentübingen empfangen hätte, wurde einmal mehr vor dem Hintergrund der gegenwärtigen ernsten Pandemielage nicht gespielt. Die Mannschaftsführer der beiden beteiligten Vereine hatten sich nach Rücksprache mit ihren Spielern dem Stimmungsbild entsprechend einvernehmlich für eine Spielverlegung ausgesprochen. (Auch andere Clubs traten offenbar nicht an.) Wann das Spiel im nächsten Jahr nachgeholt werden kann, ist noch unklar.