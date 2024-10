Letzte Hilfe-Kurs zur Begleitung Sterbender

Foto: M. Hanselmann

Das Sterben macht uns oft hilflos. Das Hospiz Esslingen bietet Basis-Kurse zur Letzten Hilfe an, in denen die Teilnehmenden lernen, was sie für ihre Mitmenschen am Ende des Lebens tun können. Der nächste Kurs für Letzte Hilfe zur Begleitung Schwerstkranker und Sterbender findet am 14. November von 16 bis 20 Uhr im Hospiz Esslingen, Keplerstr. 40 in Oberesslingen statt.

Die vierstündigen Kurse wenden sich direkt an Angehörige, aber auch andere Nahestehende. Sie geben Orientierung und Handreichungen im Umsorgen schwerstkranker oder sterbender Menschen. Neben ganz praktischen Fragen geht es unter anderem darum, über die eigene Endlichkeit nachzudenken und Sterben als Teil des Lebens zu erkennen. Gesprochen wird zudem darüber, wie vorgesorgt werden kann und welche Entscheidungen am Ende des Lebens eventuell zu treffen sind. Vor allem aber steht der Umgang mit Sterbenden im Mittelpunkt. Etwa welche Symptome auftreten können und wie man diese lindern kann.

Kontakt und Anmeldung unter Kurs-LH@hospiz-esslingen.de oder 0711 13 63 20 16. Weitere Informationen unter www.hospiz-esslingen.de