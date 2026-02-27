Lesung und Interview mit dem Autor Mati Shemoelov

Foto: Kfir Harby – Personal photoshoot – wikipedia 24.02.2026

Der Verein „Freunde Jüdischer Kultur Esslingen“ lädt zu seiner ersten Veranstaltung in 2026 ein. Zu Gast ist der israelische Autor Mati Shemoelof. Er wird aus seinem neuesten Roman: „Der Preis“ vorlesen und vom ehemaligen Vorsitzenden des Vereins, Georg Wötzer, über sein Werk und seine Person interviewt. „Der Preis“ schildert die bewegende und spannungsvolle Geschichte des arabisch-jüdischen Schriftstellers Chesi. Er lebt in Berlin zusammen mit seiner deutschen Frau Helena. Anschaulich wird das Leben eines um Erfolg und Einkommen ringenden Künstlers geschildert, der als arabisch-jüdischer Migrant nicht nur in Israel, sondern auch in Deutschland sprichwörtlich zwischen allen Stühlen sitzt. Doch dann geschieht das Wunder: Chesi gewinnt mit seinem Werk „In Bagdad bleiben“ einen von der Bundesregierung ausgelobten Literaturpreis, der mit einem ser hohen Preisgeld dotiert ist. Doch „der Preis“ hat nicht nur gute Seiten: Chesi gerät in ein kultur- und identitätspolitisches Kreuzfeuer und der Preis wirft Fragen auf über die Aufgabe von Literatur, kulturelle Zugehörigkeit und persönliche Identität im Spannungsfeld zwischen Israel und Deutschland und seiner Geschichte.

Mati Shemoelof ist ein israelischer Schriftsteller, Dichter, Kurator und Literaturredakteur, der in Berlin lebt. Er schreibt auf Hebräisch und Deutsch, gilt als eine bedeutende Stimme der zeitgenössischen orientalisch-jüdischen Literatur im deutschsprachigen Raum und engagiert sich im jüdisch-arabischen Dialog.

Die Veranstaltung findet am 1. März um 18.00 Uhr im Theodor-Rothschild-Haus, Mülbergerstraße 146, statt. Alle Liebhaber von Literatur, jüdischer Kultur und am Dialog Interessierte sind herzlich willkommen.