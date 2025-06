LeseRiese: Vorlesen – fast immer und überall

Foto:

Hüpfen, Laufen, Springen – Kichern, Rufen, Singen – auch die Kita-Kinder

sind im Sommer am liebsten draußen. Wenn dann ihr LeseRiese kommt – w oder m –

wird er nicht so leicht sein Publikum finden ind halten. Mit Glück gibt es dort

aber einen ruhigeren Platz im Schatten, der bei der Hitze richtig gut tut, und

eine Geschichte, die die kleinen Zuhörer weit fortträgt, vielleicht in kühlere Regionen.

Wie man – trotz Lärm und Umtrieb, trotz der vielen Ablenkungen rundherum –

die kleinen Zuhörer fesseln und damit für ein Weilchen in die Geschichte hinein

ziehen kann. war Thema des letzten Workshops. Mit den Mitteln der Stimme, auch

im Gespräch über das Gehörte und mit kleinen „Ritualen“ kann man die Buchstaben

lebendig werden und die Bilder sprechen lassen.

Auch im Herbst sollen wieder Workshops für alle, die vorlesen wollen, angeboten werden.

Weil es ein so sinnvolles und auch die Vorlesenden belohnendes Engagement

Ist, werden ständig Freiwillige gesucht. Wer gern mehr darüber wissen

möchte, erfährt gern Näheres von Barbara Heckel, Tel. 0711/372505 Mail: b.heckel@gmx.de

und Margret Knörzer Tel. 0711/329369 Mail: margret.knoerzer@gmx.de