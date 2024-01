Leise Klänge und Schwungvolles zum Heiligabend

Foto: S. Bräuning

Mit „Kommet ihr Hirten“ und „Go, Tell It On The Mountain“ eröffnete der Esslinger Liederkranz das traditionelle Christbaumsingen am 24.12. vor dem Alten Rathaus. So erklangen Weihnachts-Klassiker wie „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, „Stille Nacht“ und „Macht hoch die Tür“ im Wechsel mit Leonard Hell am Glockenspiel. Rund 350 Besucher lauschten den feinen Klängen des Chors und ließen sich zum Mitsingen hinreißen.

Du warst dabei und möchtest gerne öfter Deine Stimme erheben und erleben? Dann komm doch einfach ab 9. Januar in die Katharinenschule oder ab 10. Januar in die SING_UNI der Hochschule Esslingen. Singe bei uns Carl Orffs Carmina Burana und nimm an einem internationalen Konzertprojekt teil! Info/ Kontakt: S. Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de