Leidiges Thema: die “Laubbläser”!

Foto: Teksomolika via Freepik.com

Grade jetzt im Herbst sind wir vielerorts wieder mit dem Lärm und der Staubaufwirbelung durch Laubbläser konfrontiert!

Manche Hausverwaltungen und Häuslesbesitzer nutzen das gerne, um Gehsteige und Grünflächen freizupusten – das Ab-Rechen oder Ab-Kehren wäre aufwändiger. Allerdings:

* Laub und sonstige Ablagerungen einfach irgendwo anders hinzupusten, z.B. auf die Straße hinaus (was man verrückterweise oft sieht!), löst das Problem nicht wirklich: auch dort ist das Material störend oder sogar gefährlich, und auf Kurz oder Lang verteilt es sich wieder in der ganzen Umgebung.

* Bei diesem motorisierten Gepuste wird jede Menge an Staub hochgewirbelt, der dann die ganze Umgebung belastet. Und zusammen mit dem Staub auch der für die Gesundheit der Anwohner besonders heimtückische Feinstaub – er entstammt ursprünglich u.a. dem Abrieb von Reifen und Bremsbelägen sowie Motor- und Heizungsabgasen.

* Laubbläser-Aktionen verlärmen unentrinnbar die gesamte Umgebung – das ist nicht nur nervig, sondern auch gesundheitsbelastend.

* Stärkere Laubbläser-Exemplare werden von Verbrennungsmotoren angetrieben – die stoßen neben dem Klimagas Kohlendioxid noch giftige Stoffe wie Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Kohlenmonoxid aus.

Leider sind auch elektrisch angetriebene Laubbläser keine wirkliche Lösung – denn sie verbrauchen ebenfalls viel Energie. Bei Akku-Geräten kommen außerdem die Probleme der Herstellung sowie der späteren Entsorgung der Akkus hinzu.

Was viele leider gar nicht auf dem Schirm haben: auf Grünflächen eingesetzt, beeinträchtigen Laubbläser – übrigens genauso wie Laubsauger! – das Bodenleben ganz massiv. Denn sie vermindern die Rückführung von Nährstoffen in den Boden sowie die Humusbildung. Außerdem geraten auch Spinnen, Insekten sowie Pflanzensamen in den Sog – am Boden lebende Kleintiere wie z.B. Würmer und Kleinsäuger verlieren so Nahrung und Lebensraum.

Also – wenn’s irgendwie geht: auf den Einsatz von Laubbläsern und -saugern verzichten!