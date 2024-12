Leidensweg der Zweiten hält an

Foto:

In Runde 4 der Kreisklasse erlitt die Zweite auch auswärts in Plochingen in Bestbesetzung mit 2,5:5,5 Schiffbruch: letzter Tabellenplatz! Ronald Hahnke am 8. Brett war zuerst fertig. Er verteidigte im Königsinder gut gegen das weiße Zentrum und Druck auf der f-Linie. Nach Mehrfachabtausch einigte man sich in ausgeglichener Stellung auf Remis. Den einzigen Siegpunkt errang Matthias Giese (7). Der Gegner hatte einen Turm zu weit raus manövriert . Es folgte der Verlust der Qualität, der sich im Endspiel Turm gegen Läufer entscheidend mit Bauerngewinn auswirken sollte. Teamcaptain Guntram Doleschal (5) wählte gegen die Abtauschvariante der französischen Verteidigung nach großer Rochade ein scharfes Abspiel am Königsflügel mit Läuferopfer für zwei Bauern. Leider reichte der Druck nicht aus. An 4 verlor Sören Hader wegen einer Grundreihenschwäche einen Zentrumsbauern. Für Gegenspiel öffnete er die g-Linie, aber der Gegner sah alle Drohungen und konterte durchschlagend. Christian Dörfler (3) wählte die gegenläufige Rochade, baute Druck auf, doch der Plochinger verteidigte solide. Zum Endspiel hin war kein Ungleichgewicht auszunutzen und die Punkteteilung folgte. Indessen hatte das Spitzenbrett mit Franz Speicher eine sich früh abzeichnende Niederlage hinnehmen müssen. Er stellte einen Springer durch eine verhaspelte Zugfolge ein. Sein Kontrahent vollstreckte den Vorteil. Auch bei Robert Schulz (6) eine Punkteteilung: im weitgehend symmetrischen Turm-Springer-Endspiel war das Remis naheliegend. Zuletzt spielte noch Jochen Fuchs (2) mit Bombenstellung: Königsflügelangriff, aufgerissene Rochadestellung inkl. “Sargnagel” und Dame und Turm im gegnerischen Lager – plus drei Mehrbauern! Aber der Plochinger kam zu Schachs auf den frei stehenden König. Dieser musste quer über das Brett, ständig auf der Hut vor Dauerschach, Matt oder Gabel/Spieß auf den Turm. Mittags brach die Konzentration ein und die Abwehr eines simplen Mattmotivs kostete die Dame.