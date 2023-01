Leichtathletik in Denkendorf

Foto: BrS

Am Sonntag fand der erste Hallenwettkampf seit langer Zeit statt. Für einige Kinder war dies der erste Wettkampf überhaupt. Um so mehr freuen wir uns über die tollen Leistungen. Gemeinsam mit den Kindern aus Wäldenbronn und Liebersbronn bildeten die Kinder vom TSV RSK eine große Mannschaft. In fast allen Altersklassen waren wir beteiligt. Für den RSK gingen Nina, Livia, Greta und Leia bei der U10 und Lucie, Liv und Elisabeth bei der U12 an den Start. Es galt, beim 35m-Sprint, Weitsprung und Medizinballstoßen möglichst viele Punkte zu erzielen.

In der Gesamtwertung erzielte Liv den 12.Platz und Lucie folgte ihr auf dem 16.Platz. Livia erreichte in ihrer Altersklasse den 1.Platz, gefolgt von Nina auf dem 10. Platz und Leia als 19. Manche Ergebnisse waren sehr knapp und die Platzierung hat sich häufig erst beim 2. oder 3. Versuch ergeben. Wir sind mit den Leistungen sehr zufrieden und hoffen natürlich auf die nächsten Wettkämpfe.