Leicht werden, Anspannung ausgleichen

Den Leib und die Seele in Schwung bringen mit Tanz und Eutonie, das kann man im Kloster für die Stadt erfahren. Eutonie ist eine (westliche) Methode, die mit Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen zu Spannungsausgleich, mehr Körperbewusstsein und Stressabbau führt. Eutonie heißt auf deutsch Wohlspannung. Am Samstag, 18.09. findet ein Eutonie-Workshop von 10-13 Uhr an, am kommenden Montag, 20.09. einen Abend von 19.15-20.45 Uhr, beides im Blarer-Gemeindehaus. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Referentin Chris Kunstmann-Lechner, Esslingen, Eutoniepädagogin, Musikerin, www.koerperundstimme.com, Tel. 318955. Solange es noch schön ist, laden wir im Freien zum meditativen Tanz auf der Terrasse der Südkirche in der Pliensauvorstadt ein. Nach dem gemeinsamen Ausschreiten geht es je einzeln dann leichter wieder weiter. Anmeldung bei der Referentin Rita Peschke, Leiterin des meditativen Tanzes, (www.meditatives-tanzen-esslingen.de) oder jeweils online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.