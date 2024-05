Lebhafte Debatte zum Standort Stadtbücherei

Foto: Nicole Schielberg

Nach einer gemeinsamen diskussionsfreudigen Sitzung von Verwaltungs- und Kulturausschuss Anfang dieser Woche zeichnet sich eine große Mehrheit für eine Standortverlagerung der Stadtbücherei in das ehemalige Modehaus Kögel ab. Auch die SPD sieht in dieser Entscheidung entscheidende Vorteile – für Nutzer und Mitarbeiter der Bücherei und auch für die Innenstadt.

Christa Müller, finanzpolitische Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion, nahm in ihrer Stellungnahme das Thema Finanzen in den Blick: „Da im Kögel-Gebäude rund 1.000 qm mehr Nutzfläche zur Verfügung steht, muss man die Mietkosten für dieses Gebäude zwingend mit den laufenden Kosten einer um das Gebäude Heugasse 11 erweiterten Stadtbücherei vergleichen.“ Ihr Fazit: „Vor diesem Hintergrund sehen wir im Umzug der Stadtbücherei ins Kögel-Areal unter finanziellen Gesichtspunkten keine, wie immer wieder kolportiert, Verschwendung von Steuergeldern.“

In seinem aufs Grundsätzliche ausgerichteten Redebeitrag ging Andreas Koch, zu Zeiten des Bürgerentscheids 2019 Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, auf die Mitglieder des Fördervereins zu: „Sie werden von mir kein schlechtes Wort über den Bebenhäuser Pfleghof hören. Auch dort ließe sich eine Stadtbücherei mit dem Prädikat ‚gut‘ verwirklichen.“ Für Koch spielen bei der Wahl von Kögel als künftige Büchereiadresse vor allem Aspekte zur Stärkung der Innenstadt eine Rolle: „Als augenfälliger Stadteingang in Richtung Rathaus- und Marktplatz sowie als Bindeglied zwischen östlicher und westlicher Altstadt kommt nur eine Bücherei im Kögel in Frage.“ Auf das Thema Bürgerentscheid ging Koch wie folgt ein: „Ich rate freundlich dazu, das Ergebnis sehr ernst zu nehmen. Aber wir dürfen dieses Instrument auch nicht überhöhen und seinen Ergebnissen keinen Ewigkeitscharakter zumessen. Ergibt sich auf dem Weg eine noch bessere Chance, sollte man sie ergreifen.“

