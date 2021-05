Lebensraum über Parkraum – Wohnen neu denken!

Foto: Thomas Albrecht

Esslinger:innen haben ein schier unlösbares Problem: Es gibt viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum aber gleichzeitig so viele ungenutzte Flächen auf Flachdächern. Deshalb haben wir das Pionier-Projekt „Lebensraum über Parkraum“ gestartet und dafür zwei Ideen miteinander kombiniert: Wohnen auf kleinem Raum (auch bekannt unter tiny house) und die Nutzung von brachliegenden Flachdachflächen. So könnte in Esslingen ganz einfach neuer Wohnraum entstehen, ohne dass wertvolle Grünflächen überbaut werden, denn es wird das genutzt, was bereits gebaut ist. Übrigens sind gemauerte Garagen mit 24 cm Wandstärke statisch problemlos überbaubar und jede Doppelgarage bietet ca. 36 qm zukünftige Wohnfläche. Sie sind interessiert und möchten mehr Infos? Schauen Sie sich den Beitrag von ES-TV auf www.VillaWunderVoll.de an.