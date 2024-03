Lebenslang gute Vibes

Foto: Prof. Dr. Astrid Elsbernd

77 Jahre ist er bereits Mitglied im Esslinger Liederkranz, am 25.2.2024 feierte der langjährig engagierte Sänger Werner Jacobi seinen 98. Geburtstag. Erstaunlich, was dieser rüstige Mann bereits alles in seinem Lieblingschor erlebt hat. Er sang ab 1947 unter den Dirigenten Hermann Dettinger, Paul Schwob, Richard Schwarz, Hubert Velten, Prof. Rolf Hempel sowie Steffi Bade-Bräuning. Nun erhielt er bei strahlendem Sonnenschein ein Ständchen von “seinem” Esslinger Liederkranz.

Die starke Gruppe von Sängerinnen und Sängern ließ es sich nicht nehmen, ihn musikalisch zu seinem Ehrentag hochleben zu lassen. Und da Geben oft mehr Freude macht als Nehmen, erlebten alle Beteiligten bewegende Momente im Garten seines Hauses. Mögen ihm noch viele fröhliche und wohlklingende Zeiten beschieden sein!