LeaveNoOneBehind–Aktionen auch in Esslingen

Seebrücke-Aktionstag am 23.05.2020

Bei strömendem Regen fanden sich am bundesweiten Aktionstag Seebrücke #LeaveNoOneBehind knapp 20 Engagierte, die für die Evakuierung aller griechischen Lager eintraten. Aufgerufen hatte die Seebrücke Esslingen, die von Caritas Esslingen und dem Kreisdiakonieverband unterstützt wurde. In Zweier-Gruppen und mit dem nötigen Abstand verteilte sich die Gruppe vom Bahnhofsvorplatz über die Bahnhofstrasse zum Marktplatz. In Mahnwachen an unterschiedlichen Standorten wurde mit Plakaten auf die menschenunwürdigen Bedingungen in den griechischen Lagern hingewiesen. Gefordert wurde die Aufnahme geflüchteter Menschen in Baden-Württemberg. Trotz Regen nahmen viele Passant*innen die Aktion aufmerksam wahr. Eine leise Aktion, die Gehör fand.