Laura Hahn zu Gast bei der FDP Weinheim

Foto: Andreas Ziegler

Die Esslingerin und FDP-Bundesvorstandsmitglied Laura Hahn war zu Gast bei der FDP Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis. Der Austausch mit liberalen Parteifreundinnen und Parteifreunden über kommunale, landes- und bundespolitische Themen ist für Hahn ein wichtiger Bestandteil ihrer politischen Arbeit.

Im Mittelpunkt des Abends standen die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, die Zukunft des Industriestandorts und die finanzpolitischen Herausforderungen für die kommenden Generationen. Als Wirtschaftsjuristin und beruflich in der internationalen Industrie tätig, berichtete Hahn auch aus ihrer persönlichen Erfahrung über die zunehmenden Belastungen durch hohe Energiepreise, Steuern und Bürokratie.

„Wettbewerbsfähigkeit ist keine Ideologiefrage, sondern die Voraussetzung dafür, dass Arbeitsplätze hierbleiben“, so Hahn. Mit Blick auf die Entwicklung des Bundeshaushalts forderte sie eine grundlegende Strukturreform statt einer Vielzahl einzelner Maßnahmen.

Besonders wichtig sei ihr dabei, dass Liberalismus nicht nur ein politisches Schlagwort bleibe, sondern durch den Austausch und das gemeinsame Engagement vor Ort gelebt werde. „Gerade in einer Zeit, in der der Staat immer stärker in das Leben der Menschen eingreift, brauchen wir eine starke liberale Stimme: für das Individuum, für Bürgerrechte, für Eigenverantwortung und für die Werte unseres Grundgesetzes.“

Der intensive Austausch mit den Weinheimer Liberalen und die anschließende Diskussion bis in den späten Abend zeigten, wie wichtig der persönliche Dialog innerhalb der liberalen Familie ist – über Orts- und Kreisgrenzen hinweg.