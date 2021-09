Laufend engagiert gegen Armut 2021

Foto:

Auch in diesem Jahr gehen wir engagiert an den Start, um laufend auf das Thema Kinderarmut aufmerksam zu machen. Durch Ihre Beteiligung am EZ-Lauf am 07.11.2021 kann Kindern die Teilnahme an Sportangeboten ermöglicht werden.

Jede*r Läufer*in geht für ein Unternehmen ins Rennen. Der Gewinn kommt Kindern aus einkommensarmen Familien zugute. Dies kann der Mitgliedsbeitrag für einen Sportverein sein, Sportbekleidung oder Vieles mehr, um die Teilhabe der Kinder zu fördern.

Wer also sportliches und soziales Engagement verbinden möchte, kann sich bis zum 11. Oktober 2021 anmelden und sich einen Platz in unserem Team sichern!

Leiten Sie die Einladung gerne auch an Bekannte, Familie, Verwandte weiter und werben Sie mit uns sowohl Läufer*innen als auch Spender*innen!

Anmeldung über laufend-engagiert-gegen-armut@caritas-fils-neckar-alb.de (Name, Vorname, Geburtsdatum, gewünschte T-Shirt Größe, Emailadresse, Läuferchip Nr. falls vorhanden)

Spenden mit dem Stichwort „EZ-Lauf“ an das Konto der Caritas: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE02 6012 0500 0001 7907 00

Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt:

Ann-Kathrin Huber

Caritas-Zentrum Esslingen

Mettinger Straße 123

Mail: laufend-engagiert-gegen-armut@caritas-fils-neckar-alb.de