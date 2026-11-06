Laternen und St. Martin

Foto: Bildquelle: Kindermissionswerk Aachen

Jedes Jahr um den 11. November herum ziehen üblicherweise Scharen von Kindern mit bunten Laternen durch die dunklen Straßen und trällern dabei Martins- und Laternenlieder. Was aber hat es mit den traditionellen Laternenumzügen auf sich? Und wer war eigentlich der Heilige Martin, an den am erinnert wird?

Martin war ein römischer Soldat, der um das Jahr 316 nach Christus geboren wurde. Der Legende nach ritt er an einem kalten Wintertag an einem hungernden und frierenden Bettler vorbei. Der Mann tat ihm so leid, dass Martin mit dem Schwert seinen warmen Mantel teilte und dem Bettler eine Hälfte schenkte. In der Nacht erschien Martin der Bettler im Traum und gab sich als Jesus Christus zu erkennen.

Nach diesem Erlebnis ließ sich Martin taufen und im christlichen Glauben unterrichten. Später baten ihn die Menschen der Stadt Tours (heute Frankreich), ihr Bischof zu werden. Doch der bescheidene Martin hielt sich des Amtes nicht für würdig und versteckte sich – einer Überlieferung zufolge – in einem Gänsestall. Die schnatternden Vögel verrieten ihn allerdings und er wurde doch zum Bischof geweiht.

Und diese Geschichte erzählen wir bei den Martinszügen weiter. Herzliche Einladung!

Sonntag, 08. 11.2026 um 17 Uhr: Zur heiligsten Dreifaltigkeit in Esslingen-Zell (Im Hangelstein)

Samstag, 14.11.2026 um 17 Uhr: Schulhof der Waisenhofschule Innenstadt mit Laternenzug zum Münster St. Paul

Sonntag, 15.11.2026 um 17 Uhr: St. Josef in Esslingen-Hohenkreuz (Barbarossastr.)