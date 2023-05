Latendorf VdK-Ehrenvorsitzender

Foto: Latendorf

Nach 15 Jahren als Vorsitzender im Kreisverband des Sozialverbandes VdK geht Wolfgang Latendorf in den ehrenamtlichen Vorruhestand. Er bleibt noch als VdK-Vertreter in den Gremien, in denen es um Pflege und Gesundheit geht. So z.B. im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes, als Vorsitzender des Patientenbeirates der Knappschaft und im Sozialpolitischen Ausschuss des VdK. Auch als Vorsitzender des Heimbeirates im Pflegeheim Kennenburg wird er weiterhin tätig sein. Als Dank für seine Arbeit als Vorsitzender des 4.400 Mitglieder zählenden Kreisverbandes im Altkreis Esslingen mit seinen 21 Ortsverbänden wurde er anlässlich der Kreisverbandskonferenz zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Der VdK-Bezirksverbandsvorsitzende Joachim Steck würdigte seine Arbeit im Bezirksvorstand und im Landesvorstand. Auf Latendorf gehen viele sozialpolitische Initiativen im Bereich ambulanter und stationärer Pflege zurück. Beim Medizinischen Dienst ist er im Grundsatzausschuss und im Widerspruchsausschuss ein erfolgreicher Vertreter von Patienteninteressen. Vor 2 Jahren erhielt Latendorf für über 50 Jahre ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen. Alter und Gesundheit setzen einem derart umfangreichen Engagement dem 77-Jährigen nun aber Grenzen.