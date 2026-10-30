Landkreis bestätigt: Es gibt ihn wirklich

Foto: Nicole Schmidt-erstellt mit KI

Esslingen. Einwohner des Landkreises haben gestern überrascht festgestellt, dass der Bus fährt, der Müll abgeholt wird und der Führerschein-Termin stattfindet. Verantwortlich ist eine Institution, die viele bisher für ein Gerücht hielten: der Landkreis.

„Ich dachte, das macht alles die Stadt. Oder Gott”, sagt Heinz-Dieter K. (58) aus Esslingen im Kreiskrankenhaus.

Recherchen ergaben: Der Landkreis kümmert sich um Nahverkehr, Abfall, Kreisstraßen, Kliniken, berufliche Schulen, Gesundheitsamt, Jugendhilfe und Sozialleistungen. Einen Werbeetat gibt es nicht. „Das erklärt, warum uns keiner kennt”, sagt ein Sprecher, den auch keiner kennt.

Bezahlt wird das vor allem über die Kreisumlage der Städte und Gemeinden. Im Haushalt 2027 soll der Hebesatz von 35,9 auf 35,6 Prozent sinken. Das klingt nach Kleingeld, fehlt aber später bei Bussen, Jugendhilfe und Kliniken, während die Aufgaben bleiben. „Drei Zehntel Prozentpunkte sind keine Kleinigkeit”, erklärt ein Finanzexperte, den wir uns gerade ausgedacht haben.

Im Kreistag wird derweil um jeden Posten gerungen, die Zuschauerränge bleiben traditionell leer. Dabei fällt dort die Entscheidung, ob Kreisstraßen saniert und Buslinien getaktet werden.

Die kleine Linke Fraktion kündigt Anträge an, selbstverständlich mit Deckungsvorschlag. „Wir sind klein, aber wir können rechnen.”

Kommen Sie zur nächsten Sitzung- 5.11. um 16:00 Uhr im Landratsamt. Eintritt frei, Stühle bequem.