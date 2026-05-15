Foto: ADFC Esslingen

Die Landesversammlung des ADFC Baden-Württemberg tagt einmal jährlich und gibt die Richtung des kommenden Jahres vor.

Hier treffen sich 60 Delegierte aus allen Untergliederungen in Baden-Württemberg.

Neben vielem anderen haben wir diesmal die Satzung ergänzt.

Geändert unter den Aufgaben des Verbands ist:

* Förderung der Gesundheit durch Angebote gegen Bewegungsmangel, zur aktiven Erholung von Körper und Geist und zur Rehabilitation

und

* Förderung des Klimaschutzes und der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung durch Bildungsangebote, insbesondere in der Kinder- und Jugendbildung und -arbeit sowie durch nachhaltige radtouristische Angebote.

Das bedeutet nicht, dass wir das seithier nicht gemacht haben.

Richtig ist, dass wir die Satzung einer geänderten Tätigkeit angepasst haben.

Den zweiten Punkt hatten wir übrigens schon länger. Neu ist, dass nun die Kinder gesondert genannt werden. Denn nur wenn Kinder bereits lernen, dass Bewegung mit dem Rad Spass macht und zum Ziel führt, werden sie das später auch machen.

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) Kreisverband Esslingen

https://esslingen.adfc.de/

esslingen-kreis@adfc-bw.de