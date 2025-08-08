Landesmeisterschaft: Esslinger Boote vorne dabei

Foto: Jörg Werner

Bei den Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften im Rudern, die vom 26. bis 28. Juli in Breisach am Rhein ausgetragen wurden, zeigten die Esslinger Ruderer ihr Können. Der Jungenvierer (13/14 Jahre) mit Maximilian Zenzinger, Konrad Stolz, Fabian Linssen, Leonard Pottgiesser und Steuermann Alexander Büttner sicherte sich am Freitagabend den Finaleinzug – ebenso wie Pottgiesser (leichter Jungen-Einer 14 Jahre) und Zenzinger (Jungen-Einer 13 Jahre). Am Samstag qualifizierten sich Jaron Werner und Luis Heinrich im leichten Junior-B-Doppelzweier (2009/2010) souverän für ihr Finale. Um 14 Uhr kämpfte der Vierer um die ersten Medaillen. Nach der Streckenhälfte noch auf Platz 3, schob sich die Esslinger auf den letzten 200 Metern an Nürtingen vorbei und errang den Vizemeistertitel hinter Heidelberg. Wenig später folgte Bronze für Pottgiesser im Einer, Zenzinger im Einer sowie Heinrich/Werner im Zweier. Alexander Büttner wurde im Einer der 12-Jährigen Vierter. Am Sonntag erreichten Zenzinger/Pottgiesser das Finale im Zweier, Linssen/Stolz schieden trotz viertschnellster Zeit im Vorlauf aus. Spannend machte es Werner im Einer: Mit 0,09 s Vorsprung erreichte er das Finale. Dort belegten alle Esslinger Boote starke vierte Plätze. Die Jüngsten zeigten beim kombinierten Geschicklichkeitsrudern und 3-km-Lauf tolle Leistungen: Julian Weinreich und Felix Bächler gewannen bei den Jungen (2014), Tilia Sohl und Anna Heinze belegten einen starken 2. Platz bei den Mädchen.

Mit diesen tollen Ergebnissen geht es in die Sommerpause – bevor im Herbst die Sprintregatten warten.

Du bist 10–15 Jahre alt und möchtest auch mal rudern? Dann melde dich unter jugendausbildung@rudervereinesslingen.de!