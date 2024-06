Landesliga-Turnteam bleibt Spitzenreiter

Foto: Georg Hrivatakis

Die zweite Mannschaft des TSV Berkheim hat die Tür zum Aufstieg in die Verbandsliga im Geräteturnen weit aufgestoßen. Nach dem Sieg in Ailingen gewann das Team jetzt auch den zweiten Wettkampftag in Hoheneck und behauptete damit die Tabellenführung in der Landesliga Süd. Bei der Verkündung des Ergebnisses waren die Trainer Denise Herrmann und Gerhard Weber etwas überrascht ob des dann doch deutlichen Sieges: Die Berkheimerinnen holten am Ende 174,90 Punkte und ließen ihren direkten Konkurrenten Spvgg Holzgerlingen dabei um 9,60 Punkte hinter sich. Beste Vierkämpferin des gesamten Wettkampfs war wie schon in Ailingen Daria Hlodik. Die Entscheidung über Meisterschaft und Aufstieg fällt beim nächsten Wettkampf Ende Juni in Munderkingen.

Am Anfangsgerät, dem Sprung, legte das TSV-Team mit 42,50 Punkten den Grundstein für den Sieg. Helen Schweizer begann gut (10,00 Punkte), Sophia Kondratenko (9,90) und Mara Neher (10,40) folgten, ehe Sara Virga Espana (10,80) und Daria Hlodik (11,30) jeweils mit einem Tsukahara die Punktezahl weiter in die Höhe schraubten. Das zweite Gerät, den Stufenbarren, dominierte das TSV Team deutlich. Hier bekam Mara Neher mit 11,15 Punkten die zweitbeste Wertung aller Turnerinnen an diesem Gerät. Daria Hlodik (10,95), Maxima Klapp (9,50), Ylvi Bönisch (8,70) und Marie Eberspächer (7,40) holten die weiteren Punkte. Der Schwebebalken war an diesem Wettkampftag nicht so ganz das Gerät des Teams, aber dennoch waren sie hier mit 42,50 Punkten noch das zweitbeste Team. Lisa Eichler (8,455), Maxima Klapp (10,00) und Mara Neher legten vor. Sara Virga Espana turnte dann eine sehr gute Übung (11,60) und Daria Hlodik legte noch einen drauf (12,45). Krönender Abschluss war der Boden, den die Berkheimerinnen wieder dominierten. Sara Virga Espana und Helen Schweizer erturnten sich 11,60 Punkte. Mara Neher bekam für ihre sehr ausdrucksstarke Übung 12,15 Punkte und Daria Hlodik holte mit 14,25 Punkten die absolute Tageshöchstwertung am Boden.