Lagerfeuergottesdienst in St. Elisabeth

Foto: Raphael Maier

Am Samstag, 14. Mai findet um 18:00 Uhr ein Lagerfeuergottesdienst auf der Erlebnislandschaft in St. Elisabeth in der Pliensauvorstadt statt. Zum Beten, Singen, Brot, Saft/Wein und Gedanken über Gott und die Welt miteinander zu teilen sind Familien eingeladen, sowie jeder, der an diesem besonderen Ort Gottesdienst feiern möchte. Auf der großen grünen Freifläche können sich Kinder bewegen und spielen. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Selbstmitgebrachtes über dem offenen Feuer zu grillen und den Gottesdienst nachklingen lassen. Bei Regen findet der Gottesdienst nicht statt.