Ladies Power: Sportstunde am 29.11.21 fällt aus !

Am Montag, 29.11.21 fällt die Gymnastikstunde um 20.00 Uhr aufgrund einer größeren Veranstaltung der Grundschule Sulzgries leider aus. Alternativ kommt gerne am Dienstag den 30.11.21 um 20.00 Uhr in der Kelterturnhalle. Eigentlich ist der Kurs kostenpflichtig, aber für die einmaligen „Wechsler“ ist er natürlich kostenfrei. Wir freuen uns auf euch.

Habt Ihr Lust an Bewegung ? Dann kommt doch einfach zu unseren Sportstunden: Montags um 20.00 Uhr, Dienstagvormittag um 8.15 Uhr jeweils in die Sporthalle der GS Sulzgries oder Dienstagabend um 20.00 Uhr in die Kelterturnhalle. Wir laden euch, Ladies, herzlich zu einem Schnuppertraining ein, damit ihr euch den Verein mal anschauen könnt. In den Gymnastikstunden wird alles geboten, was den Körper stärkt: Rückenfit, Bauch-Beine-Po, HIIT, Pilates, Step Aerobic, Indian Balance usw. Unsere Übungsleiterinnen gestalten die Übungsstunden super vielfältig. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bitte bringt Eure eigene Matte mit, es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln. Wir sehen uns!?