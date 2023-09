Kurse ab sofort in Ostfildern-Kemnat

Foto: Heike Brinker

DLRG Ortsgruppe Esslingen

Das Merkel’sche Schwimmbad ist bekanntlich seit einigen Monaten wegen

umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen, so dass sich auch unsere DLRGOrtsgruppe

Esslingen nach einem anderen Schwimmbad umsehen musste. Wir

freuen uns, für die Zeit des Umbaus (bis Herbst 2024) eine Alternative gefunden zu

haben, nämlich das Hallenbad in Ostfildern-Kemnat, Hagäckerstraße 42, Ostfildern-

Kemnat. Dieses wird von einem Verein (Gemeinnützige-Hallenbad-Initiative Kemnat

e. V.) verwaltet und betrieben. Die Kinder-Schwimmkurse und das Riegen-Training

finden -wie gewohnt- freitags statt; unsere Belegzeiten im Kemnater Schwimmbad

sind von 19.00 Uhr – 21.00 Uhr.

Wir freuen uns sehr, alte und neue Mitglieder in Kemnat begrüßen zu dürfen und

bitten Interessierte, Fahrgemeinschaften zu bilden. Mit den Buslinien 130 und 131 ab

Bahnhof Esslingen ist das Schwimmbad gut zu erreichen (Haltestelle in Kemnat ist

Zeppelinstraße; Fußweg von der Bushaltestelle in Kemnat zum Schwimmbad: ca. 5

Minuten). Sollte jemand keine Möglichkeit haben, nach Kemnat zu kommen, bitten

wir um Mitteilung unter leiter.ausbildung@esslingen.dlrg.de. Wir haben einen

eigenen DLRG-Bus, allerdings ist eine Anmeldung notwendig, da die Sitzplätze

begrenzt sind. Weitere Informationen sind auf unserer Homepage esslingen.dlrg.de

zu finden.

Wir freuen uns auf eure und Ihre rege Teilnahme im Kemnater Schwimmbad!