Kurrendeblasen am Heiligen Abend

Posaunenchor des CVJM-Sulzgries

spielt wie in jedem Jahr am Heiligen Abend an verschiedenen Plätzen in den Stadtteilen Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde. Mit ihren Chorälen und weihnachtlichen Liedern verkünden die Bläser die frohe Botschaft.

An folgenden Orten und zu folgenden Zeiten sind die Bläserinnen und Bläser zu hören: 14:00 Glockengarten (Rüdern), 14:20 Bregel (Krummenacker), 14:40 Arnikastraße (Sulzgries), 15:00 Kornhalde (Sulzgries), 15:20 Katharinenstift, 16:00 Feuersee (Neckarhalde). Kleine Abweichungen im Programm sind möglich.

Stichwort: Kurrende (lat.: currere = „laufen“, also „Laufchor“) ist eine Tradition der (Posaunen)-Chöre, die seit der Reformation musizierend von Haus zu Haus ziehen, mit ihrer Musik die Menschen erfreuen und um Spenden für Ihre Arbeit bitten.