Kurioses in Esslingen? Theater für Junge!

Foto: Philipp Falser

Mit Luftakrobatik und Sprechkunst durch Esslingens Geschichte. Sowie Theater zum Mitmachen für junge Menschen! Alles im Kunstdruck CentralTheater

„KuriosES 2“, der Streifzug durch Esslingen und Esslingens Geschichte wird dieses Wochenende im Kunstdruck CentralTheater wiederaufgenommen. Am 31.03 um 20:00 h und am 02.04 um 19:00 h haben Sie die Möglichkeit das Live-Hörspiel zu sehen. Luftartistik und Live-Musik begleiten die Geschichten, die sich satirisch mit der Vergangenheit und der möglichen Zukunft dieser Stadt auseinandersetzten. Die Vorstellung beginnt in Klein Venedig (Kesselwasen) und führt Sie dann ins Kunstdruck CentralTheater. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Außerdem: Am 05.04. und 06.04. findet ein offenes Casting für die neue Jugendtheaterproduktion „Weltenbrand“ statt. Hierfür werden junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren gesucht, die Lust haben Theaterluft zu schnuppern und von April bis September Teil eines jungen, freien Theaterensembles werden möchten. Hier treffen ganz unterschiedliche Menschen an einem ungewöhnlichen Ort aufeinander, um ein brandneues Stück zu entwickeln und Neues über sich und die Welt zu erfahren. Die Vorstellungen werden Ende September und Anfang Oktober stattfinden. Im August ist probenfreie Zeit. Wenn du gerne dabei sein möchtest, richte deine Bewerbung bis zum 03.04. an: neuewege@schauspiel-kunstdruck.de