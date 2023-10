Kuriose Stadtgeschichte zum Schmunzeln im Central

Foto: Sabine Watzko

Die Bewohner von Esslingen hegen eine tiefe Verbundenheit zur Altstadt und zur stolzen Reichsstadttradition. Die glorreiche Vergangenheit mit wehrhaften Mauern bietet nicht nur Orientierung und Schutz, sondern zieht auch unweigerlich Touristen an. Doch was wäre Esslingen ohne seine mittelalterliche Aura? Zwei Luftartisten, ein Musiker und ein Sprecher erzählen Amüsantes vom Nabel der Welt und der öden Provinz mit Komplexen. Ein ungewöhnlicher Streifzug durch die Geschichte und die mögliche Zukunft einer engen, alten Stadt mit ihren imposanten Mauern. Los geht es in Klein-Venedig. Weiter führt der Rundgang uns über Kulturgasse bis zum Kunstdruck CentralTheater.

Wir freuen uns über Ihren Besuch diesen Sonntag, den 15.10. um 19:00h!

Tickets erhalten Sie online unter schauspiel-kunstdruck.de oder zu unseren Kassenöffnungszeiten (Montag 16.30-18.30 Uhr und Donnerstag 11:30-14.00 Uhr), sowie ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Theaterkasse.