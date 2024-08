Kunterbunte VILLA-Welt

Foto: VILLA e.V.

In der fünften Sommerferienwoche taucht das inklusive Ferienprogramm der VILLA mit 25 Kindern mit und ohne Behinderung in eine kunterbunte Welt ein. Wir werden uns mit den verschiedenen Farben beschäftigen und die Bedeutungen der Farben kennenlernen. Es gibt viel zu erleben! Es wird gebastelt, gespielt und gewerkelt. Wie bunt kann ein Ferienprogramm werden? Am Mittwoch bekommen wir Überraschungs-Besuch. Was genau da passiert ist aber noch ein Geheimnis!

Das Programm findet täglich von 10 -16:30 Uhr statt. Eine Frühbetreuung ab 7:30 Uhr ist zubuchbar. Beim traditionellen Abschlussfest am Freitagnachmittag mit Kaffee und Kuchen wird den Eltern und Freunden präsentiert, was wir in dieser Woche alles gemeinsam erlebt haben und was an großartigen Kunstwerken entstanden ist. Unser bunt gemischtes Team freut sich darüber wieder ein inklusives Ferienprogramm für alle Kinder anbieten zu können.

Weitere Informationen über den Verein VILLA inklusives Kinder- und Jugendkulturhaus e.V. und Mitmachmöglichkeiten für Interessierte finden Sie unter https://www.villa-esslingen.de/.