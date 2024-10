KUNSTHERBST mit artgerechte Haltung

Foto: bz

Am kommenden Wochenende zeigt der Verein artgerechte Haltung zusammen mit dem KunstWERK Fellbach in der Steingießerei in Plochingen die zweite gemeinsame Ausstellung unter dem Namen 7:7 DEINS Rückspiel. Im Januar hat es schon ein Hinspiel im KunstWERK in Fellbach mit jeweils sieben Künstlern aus Esslingen und sieben aus Fellbach gegeben. Vierzehen unterschiedliche Kunstformen werden dabei zu sehen sein. Die Ausstellung beginnt am Freitag den 11.10. um 19.30 Uhr in der Steingießerei Esslinger Straße 56 in Plochingen im Dettinger Park mit Percussion von Albrecht Fendrich und Bernd Friederich, einer Begrüßung von Anu Paflitschek von der Initiative Mahlwerk und einer Einführung von Elke Eberle. Die Ausstellung ist vom 12. bis 27.10. jeweils samstags und sonntags von 14. Bis 18 Uhr geöffnet. Carmen Belean, Heike Carin Frey, Siegfried Groß, Liane Köhnlein, Kathrin Müller-Tennert, Ursula und Dietmar Thiele Zoll, Verena Wolfert vom KunstWERK und Micha Hartmann, Tim Stefan Heger, Sebastian Kopp, Dagmar Roos, Claus Staudt, Hanako Toyama und Bertl Zagst vom aHBKE zeigen ihre Arbeiten. Am Mittwoch 16.10. eröffnet Claus Staudt seine Ausstellung Hippodrom um 19.30 Uhr in der dieselstrasse. Am Wochenende 16.-17. 11. findet ATELIER OFFEN statt. Die teilnehmenden KünstlerInnen stehen bis Ende Oktober fest. Infos gibt es im Internet auf der Homepage aktuell.ahbke.de