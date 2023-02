Kunstausstellung I ÄM HOME von Mirela Halitzki

Foto: Mirela Halitzki

Esslingen. Nett hier. Aber waren Sie schon in der Sonne?

Hällo, I äm Mirela. Einige von Euch wissen, dass I live in BaWü, einem Teil von The Länd beiwohne. I äm HomeLänder*in. Vielleicht haben wir uns bei einer ausgedehntem Jogging-runden auf den beautiful Weinbärgen oder beim Bummeln in Esslingen City schon getroffen. Manchmal beim Bir drinka im Sommer oder oi Kässler blubbern am Heiligen Vormittag? Ich love Coffee, also vielleicht gab es schon mal ein Meeting in Café Kauz oder alternatively ät Fräulein Margot. Nett dort. Aber waren Sie schon mal in der Sonne? I know it, die besten Brätzeln gibs bei Zollär, I love to eat. Ä breedle, ä brezl, ä kipfle, ä gwargdasch. I love ärt, liebe Esslingen, RSKN ist für mich ä Place voller Inspiration.

Ärt is my reality, Kunscht isch koi Schoklad sondern schaffa. I äm Ärtist*in. Gwis gwis ganz gwis ganz gwis. I äm koin Schwob*in. Des duad mr arg leid! I äm ä stränger*in here und obwohl ich eine Käpsel*in bin, entweder wenig interessiert oder zu bleed für. Ich gebe mir aber Mühe obwohl mein schwätza qualitativ unter den lävel von Näckar liegt. I präfer to dräw pictures, da muss ich nö deal with the vocabuläry. It’s ä simple method zu kommunizieren was ich empfinde und so drücke ich es of Päper aus. Wenn ich dadurch Eure Härzen erreiche, reicht es vielleicht aus, koin Schwob*in aber eine HomeLänder*in mit Initiative zu sein. The world ät your home. Mein Wunsch ist, I äm home, I feel ät home.

Mirela Halitzki / Ärtist*in mit Härzle on Dalend

www.mirela-arte.de

Die Ausstellung findet im Café Sonne am Blarerplatz 8 in Esslingen und Sie sind herzlichst eingeladen! Zu sehen sind aktuelle Bilder und Texte von Mirela Halitzki. Die Ausstellung dauert vom 12.01 bis zum 01.05. 2023 und ist zu den Öffnungszeiten zu besuchen.