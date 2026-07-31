Kunst braucht Rückhalt – gerade jetzt”

Foto: Büro Sebastian Schäfer MdB

Kürzlich habe ich wieder einmal die Villa Merkel, die Galerie für zeitgenössische Kunst der Stadt Esslingen, besucht. Im Gespräch mit Galerieleiter Sebastian Schmitt habe ich mir einen Eindruck von der aktuellen Ausstellungssaison und den Herausforderungen verschafft, vor denen viele Kultureinrichtungen derzeit stehen.

Denn auch die Kunst- und Kulturszene spürt die angespannte Haushaltslage bei Bund, Land und unseren Kommunen deutlich. Umso wichtiger ist es mir, dass wir Orte wie die Villa Merkel nicht nur erhalten, sondern stärken. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist kulturelle Teilhabe für mich kein Luxus, sondern ein Stück gesellschaftliche Stabilität. Kunst schafft Räume für Auseinandersetzung und neue Perspektiven – Qualitäten, die wir in den herausfordernden Zeiten besonders brauchen.

Die Villa Merkel ist ein kultureller Ankerpunkt für Esslingen und die gesamte Region. Aktuell zeigt die Galerie die Ausstellung „Raum Halten – Holding Space” der Schweizer Künstlerin Julia Steiner, die sich in Zeichnungen, Videos und skulpturalen Arbeiten mit Vergänglichkeit, Erinnerung und der Verbindung zwischen Mensch und Natur auseinandersetzt. Parallel dazu präsentieren Olaf Holzapfel und Raul Walch im Obergeschoss die Schau „Ideale Formen und roher Stoff”, die Fragen von Architektur, Material und gemeinschaftlichem Leben verhandelt. Beide Positionen treten im Lichthof der Villa in einen spannungsvollen Dialog.

Die Kunstschau beeindruckt mich aufs Neue: Die Villa beweist einmal mehr, wie lebendig und relevant zeitgenössische Kunst in Esslingen ist. Das verdient Anerkennung und Unterstützung. Die Ausstellungen sind bis zum 4. Oktober 2026 in der Villa Merkel zu sehen.