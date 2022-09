KulturSpur. Südkirche am Tag des offenen Denkmals

Foto: Rose Hajdu

Die Südkirche, am Hang oberhalb der Pliensauvorstadt gelegen, ist sicher das kunsthistorisch interessanteste Bauwerk der Stadt aus dem 20. Jahrhundert. Zugleich war sie Versteck für jüdische Menschen und Refugium für die lettische Gemeinde. Kirchenführung mit Spuren und Geschichten.Treffpunkt am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 11. September um 11:00 Uhr in der Spitalsteige 3, vor der Südkirche. Dauer ca. 45 min. Mit Johann Toth von der Evangelischen Stadtkirchengemeinde Esslingen, langjähriger früherer Mesner der Südkirche.