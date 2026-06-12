Kulturfest der ESBI erstmals auf dem Bahnhofsplatz

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Esslingen – Die Esslinger Bildungsinitiative e.V. (ESBI) veranstaltete vom 23. bis 25. Mai 2026 ihr Kulturfest auf dem Bahnhofsplatz zwischen dem Einkaufszentrum „Das ES!“ und dem Esslinger Bahnhof. Erstmals fand die Veranstaltung an diesem zentralen Standort statt. In den Vorjahren wurde das Kulturfest auf der Agnesbrücke durchgeführt.

An den drei Veranstaltungstagen nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die Arbeit des Vereins kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Am Informationsstand stellte die ESBI ihre Angebote in den Bereichen Erwachsenenbildung, Jugendbildung sowie ihr ehrenamtliches Engagement vor.

Für das leibliche Wohl war mit einer vielfältigen Auswahl türkischer Spezialitäten gesorgt. Angeboten wurden unter anderem frisch gegrillte Adana-Spieße, Köfte, Fleischdöner, gefüllte Weinblätter sowie weitere traditionelle Speisen. Auch Tee und andere Erfrischungen luden zum Verweilen ein.

Das sommerliche Wetter trug zur positiven Atmosphäre bei und bot einen passenden Rahmen für Begegnungen zwischen Vereinsmitgliedern, Familien, Freunden und interessierten Gästen.

Mit dem Kulturfest setzte die ESBI ein Zeichen für Begegnung, kulturellen Austausch und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Esslingen.

Kontakt:

info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de

Instagram: @esslinger_bildungsinitiative