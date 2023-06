Künstlerin ganz nah: Tagebücher von Kollwitz

Foto: Zina Strunz

„Freude ist eigentlich so viel wie Stärke. Man kann Freude in sich haben und doch all das Leid tragen. Aber kann man das wirklich?“

Die Werke von Käthe Kollwitz berühren seit über einem Jahrhundert Menschen auf der ganzen Welt, denn die Künstlerin schaffte es trotz des Schmerzes, der Schwere und der Gesellschaftskritik ihren Bildern so viel Schönheit und Respekt zu verleihen. Dabei wirken die Gefühle der abgebildeten Menschen so echt, als könne man Ihnen direkt in die Seele blicken. Und wer die Tagebucheinträge von Käthe Kollwitz kennt, weiß, dass diese nicht weniger inspirierend sind und tiefe Einblicke in das Leben und die Gedanken der Künstlerin zulassen.

Die Theaterproduktion „Echt und unverhüllt“ beschäftigt sich mit der Wirkung ihrer Werke und Texte und in besonderem Maße mit ihren Darstellungen und Beschreibungen von anderen Frauen und ihrer empathischen Herangehensweise an die Erwartungen und Gefühle dieser Frauen.

Mit einer einmaligen und besonderen Kombination von Sprechkunst und Elementen des Materialtheaters werden Auszüge ihrer Tagebucheinträge in Szene gesetzt.

