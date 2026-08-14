Künstler-Matinée in der Villa Schmückle

Foto: Braeuning Architekten

Am Sonntag, 16. August 11:00 bis 14:00 Uhr laden Laura Hemberger und Hans Dieter Laudin herzlich zu einer besonderen Künstler-Matinée in die Villa Schmückle, Berliner Str. 17, ein.

Sie präsentieren ihre Werke und geben Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen. Die Künstler sind persönlich vor Ort und freuen sich darauf, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, Gedanken auszutauschen und über ihre Kunst zu erzählen. Für das leibliche Wohl ist mit kleinen Snacks und Getränken ebenfalls gesorgt.

Die ausgestellten Bilder umfassen detaillierte Fineliner Arbeiten, Acryl-u. Lackstift Werke, sowie Airbrush – und Acryltechnik Arbeiten. Die Künstler sind persönlich vor Ort und freuen sich darauf, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Am Di. 18.8. um 18 Uhr wird Moritz Mütschele im Rahmen der Wanderausstellung StrategieDialog BW eine Präsentation für das Ingenieurbüro Transsolar – ebenfalls in der Villa Schmückle – halten. Anmeldung unter s.braeuniung@braeuning-architekten.de