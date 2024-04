Kronkorkensammelaktion des TSV RSK Esslingen

Foto: Jenny Thimm

Die Fußballabteilung und der Zirkus des TSV RSK Esslingen beteiligen sich an der Aktion „Kronkorken-Kinder“. Dabei werden Kronkorken von Flaschen (Bier, Cola, Fanta, …) gesammelt und an einer Sammelstelle abgegeben. Der Erlös des Kronkorkenschrotts wird dem Verein „Förderverein krebskranker Kinder Tübingen e.V.“ gespendet.

Der erste Sammeltermin im Januar 2024 beim Fußballturnier brachte bereits 43 kg Kronkorken ein.

Ein zweiter Sammeltermin fand am 21.3. bei der diesjährigen Vorstellung des Kinderzirkus Ratz Fratz statt. Bereits im Vorfeld wurden die teilnehmenden Kinder und ihre Eltern per E-Mail über die Aktion informiert und es wurde Werbung in der „Zwiebel“, über Facebook, Instagram und Whatsapp gemacht. Bereits vor dem Veranstaltungstag trafen einige Kronkorkenspenden ein, die in den Räumen des Zirkus vorerst aufbewahrt wurden. Immer wieder erreichten uns auch „Zwischenstandsmeldungen“ mit Fotos von den bisher gesammelten Kronkorken von Privatpersonen. Nette Geschichten wurden uns erzählt, dass zum Beispiel Familien, die weiter entfernt wohnen, mitgesammelt und dann Pakete geschickt haben. Eine andere Person erzählte, dass sie immer die Augen offenhält und wenn sie auf der Straße Kronkorken findet, sammelt sie diese ein. So hilft diese Aktion auch der Umwelt und Sauberkeit in der Stadt. Bei der Aktion „es putzt“ gab es Helfer, die dabei nach Kronkorken Ausschau gehalten haben. Insgesamt sind am 21.3. unglaubliche 150,3 kg Kronkorken zusammengekommen!

Auch das Stuntwerk in Kirchheim/Teck ist auf die Aktion aufmerksam geworden und hat fleißig Kronkorken mitgesammelt. Am 22.3. konnten wir dort 60,3 kg Kronkorken abholen.

Wir sagen vielen Dank an Makers League e.V., Hausarztpraxis Dr. Bauer, Grundschule Sulzgries, Restaurant Katharinenline, Stuntwerk in Kirchheim/Teck und jeden einzelnen Sammler!

Die Aktion läuft weiter. Der nächste Abgabetermin ist 28.-30. Juni 2024 beim Sommerfußballturnier des TSV RSK Esslingen auf dem Sportplatz an der Katharinenlinde.