Krippenspiel in der Pliensauvorstadt

Foto: Martina Widmann

Einmal Maria sein – oder Schaf oder Engel sein – im Chor ein Krippenlied singen und die Wahrheit der Heiligen Nacht sich erspielen. Damit Kinder das erleben können, braucht es ein Team aus Jugendlichen und Erwachsenen, die Zeit und Freude daran haben, die Proben anzubieten. Das Krippenspiel wird in diesem Jahr an der Südkirche geplant und ist für alle Kinder ab 6 Jahren offen. Die Proben werden an Samstagvormittagen ab dem 18. November stattfinden. Ein Vorbereitungstermin ist, wenn das Teambuilding erfolgreich sein wird, am 21. Oktober ins Auge gefasst – Alternativen sind auch möglich. Falls Sie Interesse haben, rufen Sie bitte unter Tel. 38 12 77 (AB) im Pfarramt Südkirche an oder schreiben Sie mir auf mein Handy (0171-699 74 86). Es wäre super, wenn wir dieses Angebot in der Vorstadt weiterführen könnten. Cornelia Krause, Pfarrerin an der Südkirche.