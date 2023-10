Krippenspiel in der Pliensauvorstadt

Foto: Martina Widmann

Wer´s glaubt, wird selig! So heißt unser Krippenspiel (nach Martin C.G. Körber). Es gibt so viel Krieg. Das wissen auch Kinder. Weihnachten aber ist Gottes Botschaft des Friedens. Eine starke und wahre Geschichte gegen die Mutlosigkeit. Und plötzlich stimmt der Spruch: “Wer´s glaubt, wird selig!” Gott kommt als Kind in die Welt. Alle Jahre wieder. Komm, wenn du 6 Jahre und älter bist und mitspielen und mitsingen willst. Mach dir und anderen Mut! Bist du dabei?

Die Proben für das Krippenspiel werden samstags ab dem 18. November jeweils um 9:30 Uhr in der Südkirche stattfinden. Die Aufführung ist dann im Ökumenischen Gottesdienst am 24.12. um 15.30 Uhr!

Es wird Rollen mit und ohne Text und eine Chor- bzw. Rapgruppe geben.

Der Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 9. November. Wir brauchen folgende Angaben: Vorname, Name, Alter des Kindes und eine Telefonnummer, auf der Sie auch während der Probezeiten erreichbar sind. Jede Anmeldung wird bestätigt!

Wir freuen uns! Euer Krippenspiel-Team mit Sylke Conzelmann, Maren Heyden, Evelyn Sauer, Philina Wendt und Pfarrerin Cornelia Krause.