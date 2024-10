Kriege überall! Finanziert m. Öl- u. Gasexporten

Foto: G. Osodi (AP)

In den letzten Monaten haben wieder die Stimmen zugenommen, nicht weiter in Energiesparen, Energieeffizienz und die Umstellung auf heimische, erneuerbare Energiearten zu investieren. Es heißt, das gefährde “die Wirtschaft” und den Wohlstand aller. Daher solle besser der Import von Erdöl u. Erdgas aus den korrupten Despotenreichen in aller Welt wieder hochgefahren werden. Und auch in die Kernenergie sollten wir wieder neu einsteigen – in Kauf nehmend, dass die dafür notwendigen Brennstoffe zu 100 % importiert werden müssten, u.a. aus Russland, Kasachstan, Niger und Mali.

Auf der anderen Seite kann wohl niemand mehr übersehen, dass die Welt immer mehr in Krieg und Terrorismus untergeht. Und leider hängt das mit unserer immer noch bestehenden Importabhängigkeit bei den genannten alten Energieformen zusammen: Jahr für Jahr überweist Deutschland zig Milliarden Euro an Regimes, die damit direkt oder indirekt genau diese Kriege und diesen Terrorismus finanzieren.

Ja, auch wenn es weh tut – wir müssen uns das klarmachen: diese gut ausgerüsteten Truppen und Milizen, von deren Gräueltaten wir täglich in den Medien erfahren, kaufen die Raketen usw. nicht von ihren Erträgen aus Ackerbau & Viehzucht. Sie profitieren vielmehr von dem Geldstrom, den wir selbst und andere Industriestaaten tagtäglich in die Krisenregionen pumpen, um von dort die genannten Brennstoffe beziehen zu können. Einzige Chance, um diesen zerstörerischen Irrsinn zu beenden: wir müssen endlich unabhängig werden von diesen fossilen und nuklearen Energien!

Ja, dafür muss man neue Infrastrukturen aufbauen: Fernwärmenetze, Stromleitungen, PV- und Windkraftwerke sowie Speicher. Naiv betrachtet, erscheint das anfangs als “teuer”. Aber das sind keine verlorenen “Kosten”, sondern hoch rentable Investitionen, die dann jahrzehntelang ihre Früchte tragen, d.h.: laufende Ausgaben sparen!

So wie z.B. ein Schulhaus: anfangs wirklich “eine Investition”! Aber dann – wirft sie generationenlang Nutzen ab!