Foto: Bildquelle: congerdesign auf pixaby.de

Kirchengem. St. Paul/St. Katharina

Jedes Jahr vor dem Osterfest erinnern wir uns in der Passionszeit an das Leiden Jesu. Wir erleben seine letzten Tage in kleinen Stationen nach. Auch in diesem Jahr wollen wir dies wieder tun und laden euch und eure Eltern herzlich ein, mit uns den Kinderkreuzweg am Karfreitag, 02. April 2021 um 11 Uhr im Münster St. Paul zu gehen.