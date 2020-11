Kreatives und Schönes von Menschen mit Behinderung

Die Corona Pandemie verursachte plötzliche Schließungen von Werkstätten in denen Menschen mit Behinderung einer sinnstiftenden Arbeit nachgehen. Auch jetzt ist die Werkstattarbeit ungewiss, da die Pandemieverordnungen immer strikter werden. Wussten Sie, dass es in Deutschland ca. 700 Werkstätten für behinderte Menschen gibt? Diese Werkstätten sind wertvolle Arbeitgeber, die sinnvolle Beschäftigung und Teilhabe am Arbeitsleben, für Menschen mit Behinderung anbieten.

Werkstätten für behinderte Menschen zu unterstützen zeigt Wertschätzung für deren Arbeit, die mit viel Ausdauer erbracht wird. Traditionelle Handwerksarbeit, qualitativ hochwertige Produkte fair, sozial und nachhaltig. Birgit Gruber, engagiertes Mitglied im Verein Rückenwind und erfahrene Mutter im Umgang mit Behinderung lädt Sie ein sich selbst verzaubern zu lassen von der Vielfalt der hergestellten Produkte. Unterstützen Sie Menschen mit Behinderung www.dermanufakturenmarkt.com Selbstverständlich werden alle Hygienevorschriften eingehaltern. Einen online shop gibt es nun auch. Der nächste und letzte Rückenwind Elterntreff in 2020 für Familien mit behinderten Kindern wird am 9. November ab 9.30 Uhr im Mütterzentrum Esslingen stattfinden. Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung unter 0711/ 374620 oder info@rueckenwind-es.de.

Es besteht Maskenpflicht. www.rueckenwind-es.de